Eranio sul prossimo avversario del Napoli: "Calo Milan fisiologico, impensabile tenere questo ruolino"

L'ex Milan e Genoa Stefano Eranio è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per affrontare i temi legati ai rossoneri, prossimi avversari del Napoli in campionato: "Il calo del Milan è fisiologico, è impensabile mantenere un ruolino come quello che è stato fino a oggi. Un calo di forma ci può stare anche nei singoli. L'unica incognita può essere l'Europa League, che al giovedì può essere un logorio".