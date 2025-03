Esposito: "Avete visto che palla ha dato? Tutti a criticare Lukaku, ma è stato decisivo!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Carmine Esposito, allenatore ed ex giocatore: “Da attaccante mi sarebbe piaciuto giocare con Lukaku, avete visto che palla ha dato domenica? Viene tanto criticato di non incidere, ma non ha fatto solamente gol, ha fornito anche un assist splendido per Raspadori. Questo Napoli è diverso da quello dello Scudetto, che fece un anno indimenticabile e ha stravinto giocando un calcio totale in Italia. Qui forse c’è più coesione con l’ambiente, si sta creando qualcosa di unico con il tifo che è davvero dodicesimo uomo in campo. Lo era anche nell’anno dello Scudetto, ma quel Napoli era talmente superiore che poteva permettersi persino di giocare senza tifosi. Ora il pubblico spinge come non si vedeva da tanto tempo.

Atalanta-Inter? Pensiamo solo al Venezia. È una gara difficile, loro giocano molto bene e sarà complicato fare risultato se non ci si cala dentro la partita al 100%. Il Napoli soffre quando trova squadre sfacciate che giocano un calcio ben organizzato. Di Francesco sa come fare male al Napoli, Conte dovrà trovare subito il gol per indirizzare la partita”.