Esposito: “Pochi gol fatti? Metterei due esterni rapidi per accompagnare Osimhen”

© foto di Lorenzo Marucci

"È un campionato diverso dagli altri, può capitare di tutto. La corsa scudetto sempre più entusiasmante. È ancora lunga, ma il Napoli deve avere meno battute d'arresto possibili per continuare a crederci". Ne è convinto l'ex calciatore azzurro, Massimiliano Esposito, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

Considerando i pochi gol realizzati dal Napoli ultimamente, "metterei due esterni rapidi per accompagnare Osimhen. Mertens - ha rimarcato Esposito - per quanto abbia fatto sempre benissimo, ha un passo diverso, non puoi farlo abbassare troppo. È vero che il carattere manca, ma solo in alcune partite in cui bisogna fare il salto di qualità. Con Milan, se avesse vinto, sarebbe andato 3 punti avanti, e ora sembra tutto in salita. Ma manca ancora tanto - ha concluso l'ex giocatore del Napoli - e tutto può succedere".