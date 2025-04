Esposito: "Rigore su Bisseck? Allora io sono il prossimo Papa. Scudetto? Auguri all’Inter..."

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’attore e scrittore Salvatore Esposito: "Voglio fare gli auguri in anticipo all’Inter perché sarà la prossima campione d’Italia. I tre punti di vantaggio del Napoli per una squadra come l'Inter non sono nulla. Nonostante si lamenti di tre rimesse laterali non concesse a loro precedenti al gol del Bologna o per il rigorino chiesto contro la Roma che se quello di Bisseck è rigore, io sono il prossimo papa emerito. I nerazzurri hanno meritato lo scudetto e sono la squadra più forte del campionato.

Affare McTominay? Il Manchester United ha fatto benissimo a non darci Garnacho per 60 milioni. Se lo scudetto arrivasse, andrebbe dato ai tifosi. Aurelio De Laurentiis avrebbe tutti i meriti di questo successo poiché è lui che sceglie i dirigenti, i tecnici e i giocatori. Il Presidente ha fatto ammenda degli errori dello scorso anno.

Il Napoli ha sempre riempito lo Stadio Maradona anche nei momenti di difficoltà e i tifosi hanno sempre sostenuto la squadra. Ricordiamoci del clima dopo la partita di Bergamo e di domenica.

Fuoco amico a Napoli? Il problema è che proviene da quelli che dovrebbero raccontare il Napoli dal punto di vista giornalistico. Ho letto degli articoli di persone che parlano di scelte tattiche e tecniche e spesso leggo tante impreparazioni su questi argomenti. La conseguenza è che poi diventano come quei tifosi che chiedono a Conte di fare delle sostituzioni quando, poi, lui se fa stare in campo un giocatore fino al 90’, lo fa per una scelta tecnica ben precisa. Ho ascoltato la telefonata di De Laurentiis a Radio Crc. Rinnovo gli auguri a tutti, tranne a Marco Giordano (ride; ndr)".