Esposito: “Roma trappola annunciata, ma Napoli superiore. Col cambio tecnico tutti scienziati"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Carmine Esposito, allenatore ed ex giocatore dell’Empoli: “L’odore della trappola contro la Roma si avverte, ma forse è fin troppo annunciata. Con il cambio di allenatore fanno tutti gli scienziati (ride ndr)! Con l’arrivo di Ranieri la Roma non può più sbagliare, ma il Napoli è una squadra superiore e non deve preoccuparsene troppo. La Roma ha ancora tanti problemi, per quanto sia ancora una buona squadra, e restano nonostante il cambio in panchina. Ranieri è un grande allenatore, ma non può fare molto di più che compattare l’ambiente.

Il Napoli deve ritrovare la vittoria e deve ritrovare slancio in classifica. Mi aspettavo qualcosa in più contro Inter e Atalanta, l’ultima occasione di Simeone a San Siro avrebbe potuto cambiare la situazione. Ora speriamo che la squadra cresca ancora di più, nella speranza che si sblocchi Lukaku. Gli stiamo gettando addosso la croce, ma va capito il momento di difficoltà. Sta venendo forse troppo incontro alla palla, per dare spazio agli altri attaccanti, ma anche Kvara sta avendo difficoltà a sbloccarsi”.