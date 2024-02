Euro 2032, il San Nicola insidia il Maradona. Sindaco Bari: "Via la pista d'atletica"

Fra i possibili stadi in lizza c'è il San Nicola di Bari e questa mattina il sindaco Andrea Decaro ha parlato di questa possibilità annunciando alcune migliorie.

© foto di Ivan Cardia

Nei giorni scorsi il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato della questione stadi in vista di Euro 2032: "Dovremo decidere quali saranno i 5 stadi che ospiteranno la competizione. Alcune mi sembrano abbastanza definite come sedi, credo siano Roma, Torino e Milano. Ne mancano ancora due e c'è una corsa con tanti concorrenti. Del Maradona ne abbiamo parlato tante volte, è uno stadio di proprietà del Comune che utilizza il Napoli".

Fra i possibili stadi in lizza c'è il San Nicola di Bari e questa mattina il sindaco del capoluogo pugliese Andrea Decaro ha parlato di questa possibilità annunciando alcune migliorie anche all'interno dello stadio dopo quelle all'esterno.

“Il progetto del Comune - afferma Decaro ai microfoni di TeleBari - prevede la possibilità di fare una modifica, quella cioè di eliminare la pista d’atletica che per ora verrà riverniciata e risanata. Il campo da gioco sarà posizionato ad un livello più basso, una delle due gradinate verrà eliminata e sarà costruita una nuova che andrà a nascondere la pista d’atletica”.

Euro 2032 vedrà la partecipazione di 24 squadre nazionali e si articolerà in 51 partite, che si giocheranno in 10 stadi (5 in Italia e 5 in Turchia). Di questi impianti, almeno uno dovrà avere un minimo di 60.000 posti a sedere per il pubblico, al netto di quelli che non possono essere venduti per ostruzione della visuale; minimo uno stadio (preferibilmente 2) con una capacità netta di almeno 50.000 posti; almeno 4 stadi con una capacità netta di minimo 40.000 posti; tutti i restanti impianti dovranno avere non meno di 30.000 sedute fruibili. La qualificazione automatica delle nazionali ospitanti sarà garantita per entrambe le federazioni, come avvenuto anche in passato.