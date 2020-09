Everton, Ancelotti entusiasta di Allan: "E un acquisto fantastico per noi, è un leader"

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha parlato al termine del test amichevole di ieri vinto contro il Preston. L'ex tecnico del Napoli si è soffermato in particolare sul nuovo acquisto Allan. Queste le dichiarazioni di Ancelotti riportate dal sito ufficiale del club inglese: "Penso che Allan sia un giocatore fantastico, ha un'energia e una qualità fantastica a centrocampo. Lo conosco molto bene e lui conosce me. I nostri tifosi lo adoreranno perché gioca con molta passione. È un acquisto fantastico per noi. Migliorerà la rosa e i nostri tifosi lo adoreranno, di sicuro. Tatticamente è davvero bravo. Davvero forte difensivamente, conquista tanti palloni. È aggressivo ed è brasiliano, quindi è in grado di fare entrambe le cose, con la palla e senza palla. Di sicuro, con Allan miglioreremo, è un leader che dà l'esempio. Non è un ragazzo che parla molto nello spogliatoio ma è un ragazzo divertente. Davvero serio un professionista. Non ho dubbi su di lui, è tornato in forma dopo la pausa estiva. Oggi si è allenato e penso che non abbia problemi ad entrare in squadra, contro il Tottenham può giocare".