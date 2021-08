Everton, Benitez: "Kean e James? Ci sono delle voci ma dobbiamo concentrarci sul campo"

Il manager dell'Everton Rafa Benitez ha parlato in conferenza stampa di Moise Kean e James Rodriguez: "Abbiamo alcuni buoni giocatori di cui si potrebbe parlare. Ci sono delle voci ma come allenatori dobbiamo concentrarci su quello che abbiamo. Qua abbiamo i nostri giocatori, abbiamo una partita importante contro il Brighton e cercheremo di fare del nostro meglio per essere pronti".