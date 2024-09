Ex all. Buongiorno: "È il miglior difensore italiano ed ha ancora margini di crescita!"

L'allenatore Fabrizio Castori ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine del convegno sul calcio giovanile 'A proposito dei giovani'. Tra i vari temi ha parlato anche del Napoli e del suo ex giocatore Alessandro Buongiorno. Di seguito le sue dichiarazioni.

In testa al campionato intanto c'è il Napoli.

"Non direi a sorpresa, con Conte sono una candidata a vincere lo Scudetto. Anche se la lotte al vertice è equilibrata: l'Inter è molto attrezzata, la Juve è sempre la Juve e ultimamente mi è piaciuto il Milan. Davanti sono forti, se trovano il giusto equilibrio nelle partite importanti... Vedo queste quattro superiori alle altre, ma complimenti all'Empoli di D'Aversa e a Marco Baroni, partito bene con la Lazio proponendo risultati e facendo un bel gioco".

Pensava che Buongiorno si sarebbe imposto così?

"Me l'aspettavo, conosco Alessandro e il suo valore, ci avrei scommesso. Giocatore molto forte, leggevo che non subisce dribbling da un tempo esagerato... Nell'uno contro uno è fortissimo, lo definisco il miglior difensore italiano in questo momento e ha grandissimi margini di crescita. Per me è titolare per la Nazionale, poi sceglierà Spalletti...".