Ex dg Pisa: "Gattuso non è solo gran motivatore, studia tanto la tattica"

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale del Pisa, ha vissuto un anno insieme a Gennaro Gattuso e ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Considerare Gattuso un grande motivatore è riduttivo. E' una persona che studia molto, si prepara molto, è attento all'aspetto tattico, è molto duttile. Il Napoli ha una squadra forte e Gattuso è la persona giusta che può riportare questo club dove merita e risanare la differenza tra campionato e Champions League. Ancelotti? Subentrare a lui, vuoi per il lavoro fatto vuoi per il rapporto tra i due, sicuramente lo agevola. Rino non è una persona rigida, non impone un modulo ma utilizza quello più congeniale ai giocatori a disposizione. Non mi sorprenderebbe se facesse 4-3-3 ma anche altri moduli".