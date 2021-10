Ex dirigente Roma pazzo di Spalletti: “E’ un grande! Averne di uomini e allenatori come lui”

Antonio Tempestilli racconta le sue impressioni sulla Roma e non solo. L'ex giocatore ed ex dirigente giallorosso ha parlato a Tuttomercatoweb.com.

Per lo scudetto chi vede?

"Ci sono formazioni più competitive ma non è detto che la Roma non possa giocarselo, i giallorossi dovranno fare il loro percorso, poi a marzo si vedrà la condizione. Se non ci sono infortuni particolari, non si tirerà indietro".

La favorita?

"L'Inter però c'è anche il Napoli che sta dimostrando di essere una squadra in grado di competere per lo scudetto: può incontrare qualche difficoltà quando perderà i giocatori che dovranno partecipare alla Coppa d'Africa e occorrerà vedere come sopperirà a queste mancanze".

C'è la mano di Spalletti nel Napoli. Lei lo conosce bene...

"E' un grande allenatore e non avevo dubbi sulla sua voglia di trasmettere il suo modo di pensiero. Mi fa piacere, è una persona che stimo. Nel Napoli vedo anche la sua voglia di rivincita e di riscatto, Luciano è un allenatore preparato e non deve invidiare nulla a nessuno. Tra amici a volte a Spalletti dico che ha un carattere particolare come parecchi toscani, ma fa parte dei difetti di ognuno di noi. Averne di Spalletti, come uomini e allenatori".