Ex ds Barça: "Fabian apprezzato, ma difficile acquistarlo con la crisi! Quando c'ero io..."

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A Gattuso, a sua sorella e alla famiglia sono molto legato. Esprimo il mio affetto e il mio cordoglio per loro. Fabian? E' apprezzato, rientra sicuramente nei piani di un club come il Barcellona. Ma in questo momento ci sono dei problemi legati all'emergenza-Coronavirus, ci sono delle perdite notevoli al Barcellona, da quello che leggo. Non credo che ci siano grandi disponibilità per acquisire calciatori e spendere tanto, come fanno di solito".

NON SOLO FABIAN - "Fabian è apprezzato da tutti, ma quando c'ero io c'erano dei calciatori molto bravi in squadra e non c'era la necessità di prenderlo. E poi bisogna arrivare sempre nel modo giusto al momento giusto. Bisogna avere un po' di pazienza. Può darsi anche che il Barça riesca ad acquisirlo. Lautaro? Anche lui sicuramente è un profilo apprezzato a quelle latitudini".

FUTURO E CHAMPIONS - "Io al Napoli? Il Napoli ha persone molto valide che stanno facendo cose importanti. E migliorare non è tanto facile. Però Napoli è una piazza bellissima, calcisticamente parlando e non solo. Dovessero giocare, come prevedibile, a porte chiuse. Il Napoli avrebbe delle buone chance. Con centomila persone allo stadio sarebbe stato più complicato. Il Barcellona ha Messi, ma il Napoli ha una buona squadra e Rino sta lavorando molto bene. Non andrà sicuramente a Barcellona già battuto".