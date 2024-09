Ex ds Bari: "Caprile ha sempre voluto giocare nel Napoli per un motivo famigliare"

vedi letture

Ciro Polito, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Caprile mi ha sempre espresso il piacere di giocare nel Napoli perché il padre è tifoso del Napoli. Lo presi a parametro zero quando giocava nel Leeds ed era in prestito alla Pro Patria. Pensai, dopo sei o sette partite diventerà il titolare del Bari.

Quando giocò in Coppa Italia col Padova fece una partita bellissima e dà lì non uscì più. E’ un portiere concreto, è grosso, è di grande presenza, è bravo coi piedi ed ha le giuste letture. Gioca dietro la linea a palla alta, quando crossano in area di rigore lui sale e la prende. Dobbiamo ammettere anche qualche errore nel caso lo farà”.