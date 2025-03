Ex ds Shakhtar: "Neres può convivere con Raspadori e Lukaku nel 3-5-2, che attacco devastante"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Carlo Nicolini, ex DS dello Shakhtar Donetsk: “Spero che Conte possa spuntarla per la corsa Scudetto. È quello che sta facendo il percorso migliore tra Inzaghi e Gasperini, perché è lì senza una rosa di altissimo livello e pur avendo affrontato tante difficoltà. Spero che la manca sostituzione di Kvaratskhelia a gennaio non incida troppo sul rush finale. L’Inter ha qualcosa in meno rispetto all'scorso anno, mentre l’Atalanta ha gettato via l’occasione della vita con i pareggi contro Cagliari e Venezia. Ora il Napoli ritrova dei titolari, sarà difficile tirare fuori gente come Raspadori o Gilmour. È comunque una cosa positiva, perché significa che Conte ha giocatori sempre pronti e sempre preziosi, vanno fatti i complimenti a tutti. La classifica aiuta e fa morale, ma le risposte avute da Raspadori sono da giocatore di altissimo livello. Così come quelle avuto dal resto della panchina. Se è vero che con Conte è difficile trovare spazio, è anche vero che è difficile poi uscirne quando si entra e convince.

Neres torna arma a gara in corso? Può essere un’ipotesi. David è un professionista, lo conosco bene: è uno che si fa trovare pronto in qualsiasi caso. Quando è venuto fuori positivamente in fase difensiva, ha addirittura scalzato Kvaratskhelia. Per me può giocare anche convivendo con Raspadori e Lukaku, declinando questo 3-5-2 in maniera ancora più offensiva. Se hai uno che salta sempre l’uomo, in attacco possono diventare devastanti. A turno poi devono sacrificarsi anche per dare equilibrio alla squadra.

Mercato? A gennaio si poteva intuire la cessione di Kvara, il Napoli ha rischiato tanto nel non sostituirlo. Fare mercato in inverno è difficile, soprattutto quando sei costretto a comprare. Per l’anno prossimo ha bisogno di almeno 3-4 giocatori di alto profilo, tra cui l’erede di Kvara”.