Ex. fisioterapista: "Squadra sembrava rinata atleticamente con Mazzarri, ma non è bastato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del Calcio Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Oggi non è facile mettere a posto i cocci, mi rattrista molto questa stagione che è cominciata male e l’epilogo non è felice. Sono ottimista per la qualificazione all’Europa League, sarebbe comunque una competizione importante e tende a tenere la squadra nei posti alti della classifica.

Tre modi di lavorare diversi? Già in ritiro c’erano le prime avvisaglie e sono arrivati i primi infortuni. Le metodologie diverse di lavoro hanno portato ad una sorta di scombussolamento. Sembrava che la squadra fosse rinata con Mazzarri dal punto di vista atletico, ma non è bastato. E’ un’annata balorda, speriamo che la società faccia di tutto per allestire una squadra forte per l’anno prossimo”.