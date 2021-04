Ex Premier Conte contro la SuperLega: "Tifosi depredati del sogno più bello"

In merito alla creazione della Superlega, tema che sta catalizzando l'attenzione mediatica di tutto il mondo del calcio, arriva anche la presa di posizione dell'ex premier Giuseppe Conte: "Oggi tanti appassionati di calcio si trovano spaesati, amareggiati. Immagino alcuni anche arrabbiati. Di sicuro si sentono depredati del sogno più bello che lo sport riesce a disseminare in ogni angolo del pianeta: la possibilità che la propria squadra del cuore - non fa niente se piccola, priva di blasone e con scarsi mezzi finanziari - possa sovvertire i favori dei pronostici e riuscire a prevalere su un prato verde, come fu per Davide contro Golia", una parte del messaggio postato su Instagram.