Ex prep. atletico Napoli: "Con i primi caldi sarà difficile dare brillantezza alla squadra"

Cristiano Giannotti, ex prepatore atletico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "La preparazione atletica è una delle condizioni che permette ad un giocatore di fare la prestazione. Effettivamente alcuni giocatori del Napoli, come Zielinski e Fabian, non sono in una buona condizione fisica. Però alle volte li vedi poco lucidi anche nella prima parte delle gare, quindi questo non farebbe pensare solo alla condizione atletica. Anche se i giocatori camminano in campo, prendere 3 gol in 8 minuti non può dipendere dalla condizione atletica.

Come rendere i giocatori più brillanti in queste ultime gare? Adesso arrivano i primi caldi e non è più il periodo di tirare a lucido i calciatori, la benzina va immessa prima. Col caldo che arriva è un po’ più difficile, l’unica soluzione è valutare la fatica di un giocatore, che quindi va gestito un po’ meglio con il riposo”.