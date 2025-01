Ex prep. portieri: "Caprile non da Napoli, Scuffet è superiore. Meret? Dov’è chi lo denigrava”

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: “Lo scambio Caprile-Scuffet mi piace moltissimo, da tifoso del Napoli ma anche da tecnico. Il Napoli migliora sotto l’aspetto tecnico nella posizione del secondo portiere. Scuffet è più in forma, più preparato e ha più doti tecniche rispetto a Caprile. E ha più vissuto. Scuffet e Meret lavoravano insieme all’Udinese, uno è ’96 e l’altro è ’97, studiavano insieme il ruolo all’Udinese. Tra loro c’è un rapporto molto amichevole. Si diceva che l’Udinese avesse l’oro tra i pali, perché oltre a questi due c’era anche Vicario”.

Qual è la ratio di questo scambio secondo lei? “Era lecito per Caprile cercare maggiore spazio, evidentemente ha dato qualche calcetto alla società per far capire a chi doveva decidere che aveva bisogno di giocare. Caprile è giovane, Meret ha un’esperienza diversa e i due al momento non sono neanche paragonibili. Lo dissi già in un’intervista a luglio: per me Caprile secondo di Meret era una scelta errata perché a quell’età bisogna assolutamente giocare. E poi conosciamo Conte: quando avrebbe giocato Caprile? Fui attaccato all’epoca perché la massa dei tifosi, ma anche di giornalisti e opinionisti, diceva che così Meret aveva una buona alternativa. Ma chi lo diceva, secondo me, non aveva capito una mazza perché Meret è due categorie superiori”.

Scelta giusta per Caprile? “Sì perché Caprile poteva fare solo ed esclusivamente il dodicesimo al Napoli, non è un portiere da Napoli. Quando ha giocato, non ha dato tutta quella sicurezza. Ma quando sbagliava Caprile nessuno lo sottolineava, neanche gli accaniti denigratori di Meret, anzi a maggior ragione loro perché dovevano difendere Caprile. C’è qualche giornalista che denigrava Meret e adesso non lo sento più, mi faceva”.

Scelta giusta anche per Scuffet? “Credo di sì perché è vero che va a fare il secondo portiere, ma va a collezionare del vissuto in uno dei top club europei. E non è poco. In più mettiamoci che in quel top club europeo c’è anche un suo amico come Meret, direi proprio che ha fatto bene. Tra i due ci sarà una sana competizione, sicuramente sana perché sono amici”.