Ex prep. portieri Napoli: "Caprile affidabile, da 7+ in pagella. Ma Meret resta il titolare"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri della SSC Napoli: “I portieri del Napoli ora sono rilassati, sicuri di avere una squadra che non concede mai un’occasione semplice agli avversari.

Dualismo Caprile-Meret? La storia insegna che Conte decide sul portiere titolare e su quello di riserva, le sue squadre hanno sempre avuto una gerarchia chiara e intoccabile. Caprile si è comportato con sufficienza e ha dimostrato di essere pronto e affidabile, ma Meret resta il titolare. L’uscita di Empoli fa parte dell’istinto del portiere, che prova sempre ad anticipare lo sviluppo del gioco. Ha provato a difendere lo spazio in maniera attiva ed è una delle cose più difficili da gestire per un portiere. Sul tiro a volo di Esposito ha mostrato grandi doti coordinative, mentre sul tiro di Pezzella fa una grande parata complessa e reattiva. Per me Caprile ha fatto una gara da 7+ in pagella.

Buongiorno? E’ stato il migliore in campo, sta dando una serenità clamorosa al reparto. Visto il suo valore, il Napoli lo ha persino pagato poco: è tra i migliori difensori al mondo. Anche Di Lorenzo l’ho visto ritrovato, ma tutto il reparto finalmente si sta risvegliando”.