Ex preparatore Napoli: "Campi Castel Volturno? Sono buoni! Si cercano sempre scuse..."

Nel corso di ‘Bordocampo – I Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’ex preparatore atletico del Napoli Corrado Saccone: “Credo che ci siano tutti i presupposti per poter dire che oggi il Napoli è favorito per lo Scudetto. Non sperare in uno Scudetto con questa classifica mi sembrerebbe riduttivo. Gli azzurri affronteranno pochissime partite, con squadre a cui bisogna dare rispetto ma dal tasso tecnico inferiore al Napoli, l’Inter invece dovrà affrontare tanti impegni di altissimo livello a poca distanza l’uno dall’altro, un passo falso come quello di Bologna può succedere“.

“Stop per Neres? Il ripetersi di infortuni sullo stesso distretto muscolare non è qualcosa di normale. Qualche esercitazione potrebbe essere rivista, ma ovviamente andiamo sempre per un’ipotesi, gli allenamenti sono a porte chiuse. Certo non è una cosa comune, bisogna vedere anche su quale esercitazione è avvenuto questo tipo di infortunio e se poi è stato valutato“.

“I campi di Castel Volturno erano buoni, e noi per 7 anni siamo stati la squadra con minori infortunati in Europa. Alla fine si trovano sempre un po’ di scusanti, alla Juve qualche anno fa pure fu detto che il problema erano i campi. Ma se i campi non vanno bene, e io non cambio modalità di allenamento, sbaglio comunque io. In Albania ho modificato i carichi perché giocavano sul sintetico, non potevo fare le stesse esercitazioni. Serve la bravura di modulare i carichi“.

“Non ho visto un Napoli sulle gambe, certo non è al top della forma, ma è normale dopo un campionato intero ci sia un po’ di stanchezza. Ora serve che tutti i giocatori diano quel qualcosa in più. Parole Conte? Va interpretato, Conte non è sicuramente uno stupido, ma se dovesse realmente pensare le cose che ha detto allora è lecito pensare che non voglia restare. Al suo posto, in quel momento, io non le avrei dette“.