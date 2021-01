Ex Pres. Carpi: "Giuntoli-Gattuso grandi professionisti, bisogna avere pazienza"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex presidente del Carpi Stefano Bonacini. Ecco quanto evidenziato:

Sul direttore sportivo Cristiano Giuntoli: "Intanto sono di parte perché è stato il mio direttore sportivo a Carpi, ma secondo me è un professionista straordinario e la sua carriera lo testimonia. A Napoli in questo momento bisogna avere pazienza e dare fiducia sia a Gattuso che a Giuntoli, c’è poco di meglio in giro e De Laurentiis dovrebbe pensarci tante volte prima di lasciarseli scappare”.