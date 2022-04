Ex pres. Foggia: "So che il Napoli vuole De Zerbi, merita una big di A"

Lucio Fares, ex presidente del Foggia, ha raccontato il Roberto De Zerbi allenatore, avuto ai suoi ordini in Puglia, in un'intervista a Serieanews.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucio Fares, ex presidente del Foggia, ha raccontato il Roberto De Zerbi allenatore, avuto ai suoi ordini in Puglia, in un'intervista a Serieanews.com: “Roberto riuscì a cambiare il gioco della squadra in poche settimane, ha pagato poi qualche aspetto caratteriale, ma che ha adesso ha limato con l’età. È sempre stato uno professionale, lavorativo. Averlo visto negli ultimi anni in Serie A e poi in Champions, non è stata una sorpresa. Qui a Foggia ha dato moltissimo al nostro calcio, è uno che si dedica completamente alla squadra, senza null’altro in testa. Lui ha qualità da vendere, ma sta sempre sul pezzo. A volte è quasi maniacale. Roberto ha ancora tantissimo da dare, merita una grande squadra dove può esprimere tutto il suo potenziale.

"De Zerbi al Napoli? Ho sentito ultimamente, anche tramite amici vicini alla società azzurra, so che c’è questa ipotesi. Me lo auguro davvero. Roberto è una di quelle professionalità importanti che abbiamo emigrato all’estero, spero rientri e torni in Serie A. Può dare tantissimo al nostro calcio e ad una grande squadra italiana”.