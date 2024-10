Ex pres. Juve: "Non si può parlare già di Napoli in fuga, ora arrivano le grandi sfide"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: “Il 4-4 di Milano fa contenti Conte e i napoletani, ma fa contenti anche gli juventini che mai avrebbero pensato di pareggiare una gara del genere… La gara si era messa come un incubo nel secondo tempo, ma Yildiz è stato bravo a punire quando l’Inter ha mollato. Il 4-2 avrebbe stroncato l’ambiente, ma il 4-4 ora dà un’altra dimensione alla squadra di Motta.

Yildiz il nuovo Del Piero? È stato bravo Motta a metterlo dentro nel momento giusto. Ha dei colpi da fuoriclasse, questi due gol lo caricheranno moltissimo. Il suo futuro alla Juventus può solo migliorare. Ha ereditato la numero 10 della Juventus, ma ha le spalle per indossarle. I tifosi della Juve a volte criticano troppo facilmente i propri calciatori… Dovrebbero avere più pazienza prima di etichettare tutti come bidoni. Motta sta costruendo una Juve di grande carattere.

Napoli già in fuga? I numeri lo confermano (ride ndr)… Ha già accumulato un po’ di distacco, ma ora arriveranno le grandi sfide. La strada è ancora in salita e non può ritenersi già in fuga alla nona giornata. A Conte va riconosciuto il suo impatto dopo le toppe del Napoli nella scorsa stagione. Lo stesso De Laurentiis ha capito che deve fare il presidente e non l’allenatore o il direttore sportivo. Chi prenderei dal Napoli? Kvaratskhelia, mi piace moltissimo. Lo vedrei benissimo con Conceicao, che mi ricorda Muccinelli, e con Yildiz alle spalle di Vlahovic”.