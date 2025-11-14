Ex Resp. Scouting Napoli: “Mercato? A gennaio serve tempismo e giocatori pronti subito”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto Leonardo Mantovani, ex responsabile scouting del Napoli: “Farei affidamento sulle capacità del presidente De Laurentiis, che è una persona estremamente intelligente e capace. È in grado di riconoscere se sono stati fatti errori, e sa dove mettere mano. Ha dei collaboratori, ma alla fine decide lui. Non sarei troppo preoccupato. Il mercato di gennaio può aiutare se preso con il tempismo giusto.

Non è certo il momento di provare idee e investimenti a lungo termine. Servono giocatori che possono dare una mano subito, e devono essere presi presto, perché ovviamente c’è minore scelta e meno tempo rispetto al mercato estivo. Nomi altisonanti? Non è detto. L’errore che fanno molti miei colleghi è confondere giocatori bravi con giocatori con nomi altisonanti. Invece serve il calciatore giusto in quel momento storico della stagione”.