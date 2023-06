Ex sindaco New York: "Lo Scudetto del Napoli è molto più di un Super Bowl"

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - "La vittoria dello scudetto del Napoli è molto più di un Super Bowl". Parola dell'ex sindaco di New York Bill De Blasio, tifoso della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis che oggi, nella sede del Comune di Napoli, ha ricevuto il premio internazionale 'Guido Dorso'. "Il Super Bowl è un evento sportivo di molti ma non c'è il sentimento culturale che c'è qui per il calcio - le parole di De Blasio -, con celebrazioni che vanno avanti da settimane e colori in tutta la città. Dopo il Super Bowl tutto questo non avviene. E voglio dire Forza Napoli". Domenica De Blasio sarà allo stadio 'Maradona', per assistere all'ultima partita del campionato di serie A cui seguirà la festa per la conquista del titolo di Campioni d'Italia da parte del Calcio Napoli.

"Dico che per Napoli, dopo questo scudetto, tutto è possibile - ha aggiunto -. In America si dice 'It's our time', e questo è il momento di Napoli. Nel mondo c'è gran rispetto per Napoli e ora è ancora più forte. Credo che per i napoletani sia importante ricordare questo momento per creare energie e opportunità". "E credo che sia un momento di orgoglio - ha concluso l'ex sindaco della 'Grande Mela' - per tutto il Sud Italia e per i tanti italoamericani che festeggeranno domenica anche a New York, perché gli italoamericani sono quasi tutti di origine meridionale". (ANSA).