Ex vice Ancelotti: "Gattuso e Napoli in sintonia, ma per lo scudetto serve fortuna"

Giorgio Ciaschini, ex vice di Carlo Ancelotti, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi sembra che Gattuso stia lavorando in sintonia con la società, che ha costruito una squadra su misura per lui, con potenza e velocità in attacco. Scudetto? E' frutto di continuità e anche un po' di fortuna. Il mix messo in piedi da Rino è molto valido. Il Napoli ha qualità tecniche indubbie e questo è importante per le squadre che sono in vetta. I nuovi arrivati e la crescita di calciatori come Lozano hanno fatto in modo che questa squadra abbia fatto un passo in avanti".