Ex vice Ancelotti su Osimhen: "E’ diventato un giocatore di riferimento"

Nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Giorgio Ciaschini, allenatore ed ex vice di Carlo Ancelotti: "Arriva un momento in cui gli impegni così ravvicinati si fanno sentire e anche l’Europa ti fa perdere qualcosa in campionato. La rosa che ha il Napoli forse gli ha dà meno possibilità di essere impegnato sul doppio fronte, in alcuni ruoli si può risentire delle assenze che si avranno poi per via della Coppa d’Africa. Il doppio impegno non incide solo sul piano fisico ma soprattutto a livello mentale. Credo che per il Napoli sia importante puntare sul campionato.

Più decisivo Ibra o Osimhen? Secondo me pagherebbe maggiormente l’assenza di Osimhen nel Napoli. E’ diventato un giocatore di riferimento, perché è uno dei pochi in Italia che da punta centrale riesce a gestire più situazioni. E’ infatti bravo di testa, è veloce, è bravo in profondità, sa giocare con la squadra, ha qualità tecniche. Quindi trovare in questo momento un giocatore di questo livello non è facile. Credo che Osimhen si sposi molto bene con la tipologia di squadra che Spalletti ha messo in campo.

Cedere Osimhen difronte ad un’offerta irrinunciabile? In queste cose incide la società, nessuno è indispensabile e nessuno è incedibile, se fosse per Spalletti tratterebbe sicuramente Osimhen. Poi il presidente potrebbe anche rinforzare questa squadra a gennaio se dovesse rimare in corsa per lo scudetto.

Mi aspettavo Napoli e Milan davanti a tutti? Nessuno forse si aspettava un Napoli primo e con merito, ma non è un caso. Il Milan invece è stato molto bravo a completare la rosa con i giocatori che gli servivano”.