F. Cannavaro: “Fa piacere vedere una città festeggiare con tanto ordine e civiltà”

Fabio Cannavaro, ex difensore che in carriera ha vinto anche il Pallone d'Oro e adesso allenatore, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, alla Milano Football Week commentando la conquista del titolo da parte del Napoli: "Si festeggerà ancora per tanto tempo perché mancano ancora un po' di partite e a Napoli c'è tempo per festeggiare. È passato troppo tempo dall'ultimo e questo dispiace perché in questi anni ci sono state tante difficoltà, mentre adesso la società ha trovato una stabilità, non solo a livello economico, ma anche a livello di risultati. Hanno stravinto il campionato con una stagione fantastica. Vedere una città festeggiare con tanto ordine e con tanta civiltà fa sicuramente piacere".

Spalletti è l'artefice di questo Scudetto?

"Sicuramente è l'artefice di questo Scudetto. Non è la vittoria del singolo, ma di un gruppo, di un allenatore che ha fatto tanta esperienza nella sua carriera e di una società che ha cambiato ed ha investito. I risultati li abbiamo visti, sono stati tutti bravi".