F. Cannavaro: “Ora bisogna continuare a vincere. Il gruppo va rinforzato, non smantellato”

Fabio Cannavaro, ex giocatore del Napoli e allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Cannavaro, ex giocatore del Napoli e allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Era passato troppo tempo dall’ultimo scudetto del Napoli, è stato un momento fantastico. Bisognerebbe ridurre l’attesa, è troppo bello vedere questa città festeggiare: la società ha capito che vincere è bello, speriamo che continui così. De Laurentiis deve cercare di mantenere tutto il gruppo, non solo Spalletti, anche Giuntoli: questo è un gruppo che va rinforzato e non smantellato”.