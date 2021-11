F. Cannavaro: "Sfida all'Inter significa tanto in chiave scudetto. Occhio alla Juve, mai fuori"

L'Italia stasera sarà davanti a una sfida da dentro o fuori, come fu quella del '97 contro la Russia, valida per le qualificazioni ai mondiali in Francia. Lo sa bene Fabio Cannavaro che quella sfida l'ha vissuta da protagonista. "Non ricordo se prima di quella sfida riuscii a dormire, ma la tensione era tanta. Sono sicuro che stasera ce la faremo, esattamente come quella volta - ha raccontato l'ex capitano della Nazionale al Corriere dello Sport -. In questi mesi dalla vittoria dell'Europeo c'è stato un calo fisico naturale, ma la qualità in rosa è tanta e Mancini conosce ogni sfumatura del calcio. E se capita un rigore tirerà chi se la sente".

Cannavaro ha poi parlato delle sue impressioni relative alla Serie A: "Il Milan mi sta sorprendendo: gioca bene e c'è un progetto vero alle spalle di tutto. La sfida tra Inter e Napoli potrebbe già significare tanto in chiave scudetto e la quarta indiziata alla vittoria del titolo potrebbe essere la Juve: la Vecchia Signora non è mai fuori".