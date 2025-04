Fabbroni: "Meret, occhio al futuro. Forse dipende da quello di Conte"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Sarà una domenica intensa, con due squadre che stanno lottando per qualcosa di molto importante. Inter e Napoli giocano entrambe in casa, ma i nerazzurri sfideranno una squadra forte e che è in piena lotta per la Champions, anche se un po’ ai margini.

Il peso dell’avversario è sicuramente superiore per Inzaghi. Definisco quella dell’Inter una piccola crisi, perché hanno perso in modo beffardo a Bologna e in modo pesante col Milan, perdendo l’ennesimo derby. È sicuramente un periodo negativo a pochi giorni dalla difficile gara in casa del Barcellona. Questo è sicuro il momento più complicato della stagione dell’Inter e il Napoli deve ignorare tutto questo. Gli azzurri se ne devono fregare e non pensare all’Inter. L’unica concentrazione deve essere battere il Torino, che sembra facile ma non lo è. Raggiungere un risultato a ogni costo non è mai semplice, anzi.

Meret? Si parla di intesa verbale, e forse c’è stata anche una stretta di mano. La firma slitta perché evidentemente si sta aspettando la fine della stagione. Evidentemente il futuro di Conte e il fissare i nuovi obiettivi può condizionare anche la situazione del portiere. Chissà che Meret non possa avere qualche aspirazione migliore con lo scudetto vinto. Forse l’idea di voler fare qualcosa di diverso. Meret mi sembra ben calato nella realtà napoletana, ma il suo rinnovo è un tema da non trascurare”.