Fabbroni: “Qualcuno ha esagerato con De Bruyne, i suoi numeri sono spaventosi!”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Conte sta dicendo da tempo che col 4-1-4-1 controlla maggiormente la partita. Il Napoli ha un centrocampo forte e di spessore che consente di avere un maggiore possesso palla. Per creare più pericolo il 4-3-3 della scorsa stagione deve essere rivisitato. La stessa presenza di De Bruyne impone un sacrificio, secondo me uno tra Lobotka e Anguissa. Io altre soluzioni non le vedo.

I numeri di De Bruyne sono spaventosi, è difficile toglierlo. Modric a 40 anni sembra il pilastro del Milan, non vedo perché De Bruyne non possa esserlo nel Napoli a 34 anni. Altri esaltano questi acquisti “agée”, mentre De Bruyne secondo qualcuno trotterella e cammina. L’età ormai conta poco e lo vediamo nelle altre discipline sportive. Si può dire che non abbia più lo smalto di una volta, ma i suoi piedi di certo non hanno 34 anni”.