Mainoo, nuovo tentativo a gennaio? Daily Mail: vuole il Napoli, è sfida a due big spagnole

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Kobbie Mainoo resta un nome caldo per il Napoli in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista inglese, prodotto dell’academy del Manchester United, sta vivendo una stagione complicata sotto la guida di Ruben Amorim, trovando poco spazio e vedendo la sua crescita rallentata. Già in estate Mainoo aveva chiesto di partire in prestito, con il Napoli come prima scelta. Il club azzurro era fortemente interessato e il giocatore era desideroso di unirsi ad una squadra in cui avrebbe ritrovato anche volti noti della Premier come McTominay, Hojlund e De Bruyne. Tuttavia, lo United aveva deciso di trattenerlo, bloccando ogni possibilità di trasferimento.

A gennaio la situazione potrebbe cambiare. Mainoo, ancora ai margini del progetto tecnico di Amorim e non preso in considerazione nemmeno per la Nazionale, è pronto a valutare nuove soluzioni. Il Napoli resta una destinazione gradita, e potrebbe tornare alla carica già nel mercato invernale, anche se la concorrenza di club come Real Madrid e Atletico Madrid è concreta. Il contratto con lo United scade nel 2027, ma Mainoo è aperto sia ad un trasferimento in prestito che ad una cessione definitiva. L’obiettivo è chiaro: trovare continuità e costruire il proprio percorso lontano dalla Premier League. E Napoli resta in cima alla lista delle sue preferenze.