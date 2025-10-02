Gazzetta, Bianchin fa il nome: “Conte deve trovare la giusta collocazione a un azzurro”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport: “Avevo visto il Napoli anche col Milan, e ho notato anche io un passo avanti, anche se lo Sporting è un’avversaria secondo me più facile. Però non posso dire di aver visto il miglior Napoli che ricordavo. Bisogna abituarsi perché con i tanti impegni non è facile mantenere sempre un alto rendimento.

Credo che Conte debba ancora trovare la collocazione ottimale di McTominay, perché quello visto nella scorsa stagione sembrava un giocatore migliore. È chiaro che senza Lukaku manca un pezzo importante di questa squadra, che penso stia incidendo parecchio. La presenza di De Bruyne incide sullo scozzese, che secondo me non sta vivendo un momento buono dal punto di vista della brillantezza”.