Milinkovic salva il Napoli! Voti alti in pagella: "Miracolo nel finale su Hjulmand!"

Milinkovic salva il Napoli! Voti alti in pagella: "Miracolo nel finale su Hjulmand!"TuttoNapoli.net
di Fabio Tarantino

Spettatore non pagante per 93' e poi prodigioso con il super intervento su Hjulmand. Voti alti in pagella per Milinkovic-Savic che salva il Napoli in pieno recupero dalla beffa.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport
"Prego intestargli uno dei tre punti: la parata su Hjulmand, dopo 94 minuti di vento freddo, è speciale". 

Voto 7 per il Corriere dello Sport
"Esordio al Maradona con miracolo nel finale su Hjulmand. Una parata da tre punti".

Voto 7 per Tuttonapoli
"Nel primo tempo mai impegnato dalla squadra portoghese. Da un suo rilancio chilometrico nasce una grande occasione per il Napoli. Spiazzato sul rigore di Suarez. Blinda la vittoria con la gran parata nel finale".
 