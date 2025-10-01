Zazzaroni ironico: "De Bruyne cammina. Sì, su pregiudizi e luoghi comuni"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, con un post sul suo profilo Instagram al termine di Napoli-Sporting, ha commentato ironicamente i giudizi negativi degli scorsi giorni su Kevin De Bruyne. Queste le sue parole: "Pallone delle mie brame, adesso fa' quello che ti dico io... De Bruyne cammina. Sì, su pregiudizi e i luoghi comuni. Il primo assist per Hojlund è una delizia".