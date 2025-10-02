De Bruyne show, Del Genio contro i critici: “Dire cose ad effetto porta a fare brutte figure…”

Altro che problema. Dopo giorni di critiche, Kevin De Bruyne ha risposto sul campo trascinando il Napoli alla sua prima vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Il fuoriclasse belga ha messo a segno due assist straordinari, entrambi finalizzati da Hojlund.

Sul tema si è espresso il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Fa effetto sentire uomini di calcio che non conoscono l’argomento De Bruyne. Io so come funzionano i talk show, non li amo e l’ho detto anche mentre vi partecipavo, ma qualcuno dice la cosa ad effetto perché per alcuni è come un giocatore che entra 5 minuti e vuole attirare l’attenzione ma quando cerchi sempre la giocata allora sbagli. Dire la cosa ad effetto nel calcio è propedeutico alla brutta figura”.