Lo juventino Oppini: “Conte voleva tornare! Ha provato a liberarsi, ma non poteva muoversi”

Il giornalista e conduttore Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus, intervenuto durante RBN Cafè su Radiobianconera, è tornato sulla decisione di Antonio Conte di restare a Napoli e di rispedire al mittente la corte bianconera: “Antonio Conte non poteva muoversi, Chiellini ci ha provato in tutti i modi ma era troppo difficile. Quello che diceva De Laurentiis a mezzo stampa era ben diverso da quello che poi era la realtà. Se provi a svincolarti da un contratto come quello che aveva Conte col Napoli è complicato. La Juventus voleva solo Conte, nessun altro, ma l'idea del Presidente azzurro era una sola: se si fosse liberato era solo perchè qualcuno poteva pagare la famosa clausola.

Conte aveva voglia di tornare alla Juve come aveva dichiarato più volte, ma De Laurentiis ha messo sul piatto 150 milioni per il mercato che verrà, gli ha aumentato l'ingaggio, ecco che quindi era impossibile iniziare una guerra burocratica per il contratto. Ha provato a liberarsi ma il contratto era insindacabile e vincolante. La Juventus ci ha provato in tutti i modi, nonostante la presenza poco gradita nei confronti di Giuntoli per quanto capitato l'anno prima…”.