Live Verona, Zanetti in conferenza: "Sia noi che il Napoli potevamo vincerla, ma loro non solito rullo compressore"

vedi letture

Al termine della sfida contro il Napoli, il tecnico del Verona Paolo Zanetti interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

21.17 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa è cambiato in tre giorni? "Siamo una squadra che per essere dentro campionato dobbiamo sempre essere al 100%. Ci siamo autopinuti dopo il Torino, ci siamo anche confrontati duramente. Il risultato è importante ma stasera non era al primo posto. Avevo chiesto una grande reaazione ai ragazzi, vogliamo far vedere al nostro popolo di voler fare un'impresa. Per farlo costa sacrifico, oggi i ragazzi mi hanno dimostrato quello che volevo. Sia noi che il Napoli potevamo vincere, ma oggi non è stato quel rullo compressore dell'ultimo mese".

Su Orban: "Volevo chiaramente una reazione, tutto è inizato con un retropassaggio mettendo in porta un avversario, da lì' abbiamo sbandato. Ha avuto una reazione per il campioncino che può diventare, anche lui ha bisogno del contesto e de lavoro di tutti. Oggi punterei l'attezione sul lavoro collettivo, hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto senza sbandare. Orban lo conosco, so che giocatore è, oggi ci ha dato una mano. Anche gli altri devono spingere come fa lui. Manteniamo alta la considerazione di tutti e navigare tutti nella stessa direzione. Se no è impossibilie fare un'impresa".

Scelte punitive? "Non ho puntato nessuno, se no non avrei portato nessuno nemmeno in panchina, li avrei lasciati a casa. Scelte fatta per questioni fisiche e tattiche. A destra ho dovuto fare una scelta, Bradaric credo che oggi ha risposto benissimo. Per un sinistro giocare a destra non è facile, si sono messi tutti a disposizione. Non deve mai mancare l'aspetto mentale".

C'è sintonia con la società sul mercato? Ti aspettavi qualcosa in più dalla panchina? "Si mi aspettavo di più ma non era facile contro il Napoli che stava buttando il cuore oltre l'ostacolo. Il mercato non c'entra, Giovane è un ragazzo meraviglioso. E' chiiacchierato perché è forte. Per me è incedibile, poi si vedrà. I ragazzi arrivati sono due colpi da Verona, il portiere è per la Primavera. Isak deve adattarsi, perché è da parecchio che non gioca. L'ho sempre detto e lo confermo che devo fare di tutto per salvarmi con i giocatori che ho oggi. Poi se la società ci darà una mano, più le probabilità si alzeranno".

21.28 - Termina la conferenza stampa.