Podcast Scambio Lucca-Dovbyk? Gautieri: "C'è un club che ci guadagnerebbe"

Carmine Gautieri, ex attaccante del Napoli, oggi allenatore, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè:

"Il campionato di ritorno è un campionato completamente diverso da quello dell'andata perché c'è il mercato, le squadre cominciano secondo il mio punto di vista anche a fare un mercato importante e lì chi riesce secondo il mio punto di vista a fare un mercato importante e soprattutto a recuperare anche i giocatori che in questo momento qui stanno fuori può arrivare fino in fondo.

Verona? Partite facili non ce ne sono, ma questo Antonio Conte lo sa benissimo, queste sono le partite più difficili perché le partite contro l'Inter, Milan, Juventus, Roma si preparano da sole. Queste partite qua dove vai ad affrontare squadre di bassa classifica magari la concentrazione può essere meno ma penso che questo non sia il caso del Napoli perché comunque il Napoli quando non ci arriva tecnicamente e tatticamente abbiamo avuto la dimostrazione di essere una squadra molto concentrata di carattere, spesso le partite le ha vinte anche sotto l'aspetto caratteriale, con allenatore in panchina che dal mio punto di vista potrebbe essere un fenomeno sotto l'aspetto tecnico tattico e un fenomeno anche sotto l'aspetto del comportamento e dell'atteggiamento che dà ai suoi giocatori.

Cosa dovrà temere il Napoli? Il Verona l'ho visto poche settimane fa a Firenze e mi ha fatto una buona impressione, è una squadra che si abbassa molto, una squadra che comunque prova anche a giocare e c'ha giocatori molto veloci di ripartenza in avanti. In Napoli è normale che deve fare la partita, deve stare attenta alle ripartenze perché comunque questa è una squadra che lavora molto sulle volate offensive e del resto io penso che Zanetti stia facendo un lavoro straordinario come l'ha fatto l'anno scorso.

Napoli vince da squadra? Si, ragiona con il noi e non si ragiona con l'io, c'è grande partecipazione da parte di tutti, i giocatori sono migliorati tutti, c'è da dire anche una cosa che all'inizio con il fatto che giocava De Bruyne tanti giocatori come McTominay comunque venivano adattati fuori ruolo, Lang giocava poco, Neres giocava poco e di conseguenza questi non si potevano esprimere. Nella sfortuna che ha avuto, io penso che il Napoli abbia trovato la quadra giusta nel trovare il sistema di gioco ideale per questi giocatori qua.

Lang? Io penso che Lang deve capire di essere un giocatore forte, è normale che giochi in un club che ha i giocatori come Politano, i giocatori come Neres, i giocatori come Ermas, che comunque sotto l'aspetto tattico è un giocatore straordinario per come sta giocando adesso il Napoli. Lang sta avendo, secondo il mio punto di vista, delle difficoltà perché secondo me non ha capito ancora di essere un giocatore veramente forte, però è un giocatore di prospettiva, sono convinto che anche il Napoli, come con Lucca dove viene criticato da tutti, abbia fatto degli acquisti importanti, ma soprattutto di prospettiva, perché sono giocatori che col tempo sono sicuro che daranno grandissime soddisfazioni.

Lucca è un giocatore per me forte, è un giocatore che va aspettato, è un giocatore che il primo anno che si affaccia in un club importante, in una piazza importante dove ha dei giocatori straordinari in avanti, va aiutato, va supportato, va supportato, non si può criticare un giocatore come Lucca. Io sono convinto che questo giocatore qua darà grandissime gioie al Napoli, va aspettato.

Dovbyk-Lucca? Forse Dovbyk avrebbe bisogno di cambiare aria anche se a Napoli non so se troverà tanto spazio. Comunque io penso che nel caso ci andrebbe a guadagnare la Roma.

Raspadori? Tra Roma e Napoli potrebbe servire di più al Napoli sia perché conosce l'ambiente sia perché ha già vinto due scudetti e sono convinto che anche tatticamente sia adatto al gioco di Conte".