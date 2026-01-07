Podcast Chiesa-Napoli, Ceravolo: "Calciatore top solo se torna quello prima dell'infortunio"

Franco Ceravolo, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Raspadori? Non so la sua situazione ma faccio un discorso generico, adesso. Conosco bene la piazza di Napoli ma so che chi va via è sempre dispiaciuto e se ne va a malincuore. Tutti vorrebbero ritornare, vedi Elmas.

Mercato a saldo zero? Mi sembra un'assurdità, i bilanci del Napoli sono sempre stati in positivo, De Laurentiis in questo è sempre stato un maestro. Il Napoli è sempre stato in regola. Ma il Napoli già in estate si era mosso molto bene sul mercato prendendo i giocatori che servivano e ora ci sono due alternative per ogni ruolo. Conte sta facendo un grande lavoro nonostante gli infortuni.

Lucca? Bisogna capire le potenzialità del giocatore. Se il Napoli l'ha acquistato è perché ha creduto in lui. Ma lui ha trovato poi la strada sbarrata con l'aiuto di Hojlund che si sta esaltando come ai tempi di Bergamo. Se Lucca ha poco spazio, fa bene la società a fare le sue valutazioni. Ma per me Lucca ha potenzialità enormi e ha caratteristiche diverse da tutti gli altri. Per me è solo una questione di tempo e può essere utile anche in chiave Nazionale.

Conte è uno dei pochi allenatori che sa scegliere i giocatori. Quando smise di giocare, faceva già con me l'osservatore per la Juve, e scelse alcuni giocatori forti come Drogba. Con Manna forma una coppia importante sul mercato. Tante società non hanno questa struttura.

Lang? Ha potenzialità, personalità, salta l'uomo. Lo ha già fatto vedere. Ma sugli esterni ci sono tanti giocatori e quindi non è facile emergere. Vale lo stesso discorso fatto per Lucca. Io personalmente lo terrei.

Chiesa? Se ritorna il calciatore che era prima è un giocatore importante. Prima dell'infortunio era devastante. Al Liverpool gioca poco. Ma ripeto come esterni il Napoli mi sembra abbastanza coperto".