Radio TN Sportitalia, Viscogliosi: "Chiesa e Raspadori, una previsione sul futuro"

Gianluca Viscogliosi, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso di 'Pausa Caffè', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"E' un paradosso che uno delle società più virtuose debba essere vincolata in questa sessione di mercato. Il Napoli deve sfoltire alcune situazioni, vedi Marianucci, Vergara, Ambrosino, cerchiamo di capire che succede con Lang e Lucca e poi vediamo se potranno esserci delle opportunità. Di sicuro si lavorerà per permettere a Conte di lavorare con serenità a Castel Volturno.

Chiesa? Io penso che al 90% rimarrà al Liverpool. E' vero che si parla di Italia, ma io in Coppa d'Africa non vedo Salah in grande condizione e quindi penso che il Liverpool abbia ancora bisogno di Chiesa.

Raspadori? Magari dopo un lungo inseguimento alla fine va alla Roma. Non so invece quanto possa andar bene un suo ritorno al Napoli. Non sempre funzionano le minestre riscaldate, anche se il caso Elmas è l'eccezione, quindi staremo a vedere".