McTominay a Dazn: "Ecco cosa ci ha detto Conte all'intervallo"

vedi letture

Scott McTominay, votato MVP di Napoli-Hellas Verona, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "All'intervallo Conte ci ha detto di essere più aggressivi, di buttare la palla dentro l'area per essere pericolosi. Poi abbiamo provato a vincerla e non ci siamo riusciti, ma ci siamo andati molto vicini".