Milinkovic-Savic a Dazn: "Due gol evitabili, ma che reazione! Deluso per il risultato"

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, dopo il pareggio contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: "Subiti due gol evitabili, ma può succedere, a volte c'è anche per uno' di sfortuna. L'importante è che dopo ci siamo ripresi. Noi abbiamo reagito sempre bene, con un gruppo come il nostro è anche facile reagire bene. Andremo a Milano a giocarci la partita, penso che saremo pronti.

Un punto guadagnato o due persi? lo sono deluso per i due punti persi, però devo essere sincero. Nel secondo tempo la squadra ha reagito bene, potevamo fare il terzo gol. Anche un punto va bene per come è stata la partita".