Calvarese: "Movimento di Buongiorno congruo, senza quel gomito poteva prenderla di testa"
Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, si è soffermato sugli episodio del rigore per fallo di mani di Buongiorno in Napoli-Verona sul proprio account X: "Il rigore è un episodio davvero complesso. Vero che Buongiorno impatta col braccio all’altezza delle spalle, ma è anche vero che il movimento è congruo e senza l’ostacolo del gomito di Valentini avrebbe avuto la possibilità di prenderla di testa".
#NapoliVerona, il rigore è un episodio davvero complesso. Vero che Buongiorno impatta col braccio all’altezza delle spalle, ma è anche vero che il movimento è congruo e senza l’ostacolo del gomito di Valentini avrebbe avuto la possibilità di prenderla di testa pic.twitter.com/3t7EEme6jr— Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) January 7, 2026
