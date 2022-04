Fabian dopo la festa: "Grazie a tutti voi, è importante ci siate con famiglia lontana"

Una festa di compleanno che potrà difficilmente dimenticare, Fabian Ruiz, che ha festeggiato i 26 anni compiuti il 3 aprile in compagnia di mezzo Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Una festa di compleanno che potrà difficilmente dimenticare, Fabian Ruiz, che ha festeggiato i 26 anni compiuti il 3 aprile in compagnia di mezzo Napoli e degli amici più stretti. Il centrocampista spagnolo si è lasciato andare in un discorso pieno di emozione, con cui ha ringraziato chi gli è stato vicino in questi ultimi anni. "Grazie per essere qui oggi - ha esordito microfono alla mano con parole riportate dal Corriere dello Sport - Per me che sono lontano dalla mia famiglia e dai miei amici è molto importante".