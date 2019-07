Fabian, il sindaco della sua città natale: "Ci ho parlato e niente Real, mi ha detto che vuole lo scudetto!"

Grande riconoscimento per Fabian Ruiz, omaggiato dalla sua gente. Il tutto, ovviamente, documentato sui social dal comune di Los Palacios y Villafranca, la sua città natale. A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Juan Manuel Valle, sindaco della città: "Abbiamo fatto un ricevimento per omaggiare Fabian dopo l'Europeo Under 21 vinto. Abbiamo parlato tanto con lui, ci ha detto della voglia e della possibilità di vincere lo scudetto, ci ha detto che ha un contratto col Napoli e che non pensa di andare via.

INTERESSE REAL - "L'interesse del Real Madrid, ha detto, è mediatico perché Fabian ha parlato tanto di Napoli, di quanto sta bene in città, senza fare riferimento ad altri club, nonostante l'insistenza dei media. E' cresciuto molto Fabian, come calciatore e come persona. Il potenziale tecnico e fisico è sempre stato spiccato, ma oggi è molto più maturo e consapevole delle prospettive sportive ed umane. Tutti crediamo che la sua crescita non è finita e che diventerà un grande giocatore. Invito tutti a venire a conoscere la nostra terra, ci saranno pomodori per tutti e poi, come a Napoli, anche qui si mangia benissimo".