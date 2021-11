Fabio Cannavaro dopo l'addio in Cina: "Vorrei allenare in Serie A, Premier o Ligue 1"

Intervistato da The Sun, Fabio Cannavaro ha aperto a un possibile futuro in Premier League dopo l'avventura in Cina alla guida del Guangzhou Evergrande e del Tianjin Quanjian: "Un allenatore non deve porsi limiti, sono aperto a qualsiasi tipo di esperienza. Mi piacerebbe allenare in Inghilterra, ma vale lo stesso per Francia e Italia. Se ti arriva un progetto importante, lo consideri".

"Il mio compito è dare equilibrio a una squadra, forte davanti e in difesa. Mi piace che le mie squadre giochino da dietro, però dipende dai giocatori che hai", ha aggiunto mister Cannavaro sul suo modo di vedere il calcio da allenatore.