Fabregas: "Conte grandissimo tecnico. Napoli? Lì vogliono vincere e lui è un vincente"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato prima degli European Globe Soccer Awards ai microfoni di SportMediaset dell'annata appena conclusa: "All'inizio magari non eravamo favoriti, ma dico sempre la stessa cosa ai giocatori, ovvero che parla il campo. A dare opinioni siamo tutti molto bravi, dimostrare è la cosa più difficile. Abbiamo provato a cambiare cose, metodologie, tattiche, percezioni, ma soprattutto la mentalità. Eravamo abituati a volte a vincere, a volte a perdere... Penso che la continuità è quello che ti dà di più, non solo nel calcio, ma nella vita. Volevamo il primo posto, prendere il Parma e quasi ci riusciamo".

Il gioco che avete mostrato in B potete riproporlo in A?

"Certo che si può fare, ma dobbiamo alzare il livello. La Serie A è diversa, c'è tanta qualità, si alza la fisicità e dovremo essere preparati. Se si lavora bene e si crede in quello che si fa il risultato può arrivare, però dobbiamo essere bravi a continuare con questa mentalità, spingere di più e alzare il livello, io per primo, ma anche giocatori, staff, il ristorante (ride, ndr). Siamo preparati, abbiamo una struttura, sappiamo cosa vogliamo e come vogliamo farlo, penso che sapremo pronti per la prima partita".

Da Inzaghi a Gasperini, passando per Conte e Thiago Motta. Chi la stimola di più tra questi?

"Non ho un nome. Ovviamente ho avuto Conte al Chelsea, è un grandissimo allenatore, un vincente, ha una mentalità incredibile".

Come lo vede al Napoli?

"Il Napoli è una società e ha una tifoseria che vuole sempre vincere, con una passione incredibile e lui è questo. Sicuro che il matrimonio andrà benissimo. Lavorare con allenatori di questo livello comunque è incredibile".

Al Como arriverà anche qualche nome importante?

"Arriverà il giocatore che noi pensiamo vada bene per la squadra. Non spenderemo solo per spendere, io voglio alzare il livello mentale, è la prima cosa che ho detto ai ragazzi il primo giorno, non voglio il classico giocatore che viene qua per prendere i soldi e non lavorare. Chi gioca con noi deve spingere, siamo una famiglia, stiamo creando una cultura, siamo cresciuti troppo veloce e dobbiamo guardare in avanti. Tutti insieme, se faremo le cose bene, tutto sarà messo al suo posto".