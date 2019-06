Fares sicuro: "Ounas diventerà un grandissimo! Razzismo? Dispiaciuto per Koulibaly che è una grande persona"

Mohamed Fares, difensore della Spal, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Ounas in Italia lo conosciamo ma fra qualche anno sarà grandissimo. E aggiungo Bennacer. Razzismo? Sarebbe giusto interrompere le partite davanti a certe idiozie. Sono dispiaciuto per Kalidou perché è una grande persona. Il calcio non deve mostrare certe brutte facce legate al razzismo. Se mi è mai capitato un episodio del genere? No, ma così sarebbe terribile".